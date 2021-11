Teddy Teuma après la défaite de l’Union contre OHL : "C’est un petit coup de frein, pas une claque"

Teddy Teuma, le capitaine de l’Union Saint-Gilloise, ne voulait pas tenir un discours catastrophiste après la défaite des Bruxellois face à OHL (1-3) ce vendredi soir en ouverture de la seizième journée de Pro League. Trop laxistes défensivement, les Unionistes, qui restaient sur six victoires consécutives en championnat, n'ont pas réussi à trouver la faille dans le bloc louvaniste, positionné très bas sur la pelouse.

"C’est un petit coup de frein dans notre parcours, il faut garder la tête haute et continuer à avancer. On occupe toujours la première place, et c’est toujours bien ce qu’on fait, a analysé Teddy Teuma au micro de la Pro League. Je n’ai pas envie qu’on commence à penser qu’il s’agit d’une claque ou quelque chose comme ça, on doit continuer à gommer nos erreurs, à apprendre. On a commis deux erreurs en première mi-temps, et on les paie cash. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Nous sommes tombés sur une équipe qui nous a mis en difficulté, qui jouait avec un bloc assez bas, qui ne nous laissait pas d’espace dans leur dos. On a rarement joué contre des équipes qui pratiquent ce style de jeu, et cela nous a mis en difficulté. On doit en tirer les leçons, peut-être que d’autres équipes vont maintenant jouer face à nous avec un bloc assez bas, car nous sommes très attendus."