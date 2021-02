Technique à la CR7, puissance et précision : le but 5 étoiles du jeune Brugeois Ignace Van der Brempt

Technique à la CR7, puissance et précision : le but 5 étoiles du jeune Brugeois Ignace Van der... Le FC Bruges regorge de talent. Nous vous parlions il y a quelques jours du jeune Mathis Servais, inclus à 16 ans dans le groupe du champion de Belgique pour le déplacement en Europa League à Kiev. Ce lundi, c'est un autre produit de l'école des jeunes Blauw en Zwart qui s'est mis en évidence lors de l'affrontement face à OH Louvain, dans le cadre du match de clôture de la 27e journée de Pro League. Ignace Van der Brempt, jeune joueur de 18 ans, a ouvert le score en marquant les esprits avec un superbe but. Isolé sur le côté droit, le natif d'Anvers a fixé son opposant, l'a déposé d'un geste technique rare avant de s'imposer physiquement pour aller tromper calmement Rafael Romo. Un petit bijou.