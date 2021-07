Talonnade judicieuse, centre en un temps : la jolie action du Standard contre Genk

Standard - Genk : 1-1 - Pro League - 1er Journée - 23/07/2021 Le Standard et Genk se sont quittés dos à dos (1-1) pour cette première affiche de Pro League. Les Liégeois avaient pris l’avantage grâce à un but de leur capitaine Kostas Laifis sur corner. Genk a égalisé dans les arrêts de jeu par Bongonda, bien servi par Dessers. La Pro League reprenait ses droits ce vendredi. Et comme première affiche de la saison, on retrouve un choc : Standard – Genk. Et pour cette nouvelle saison, les Rouches ont perdu Vanheusden et Balikwisha, alors que Carcela, Lestienne et Amallah sont écartés par Mbaye Leye. Et ce Standard new look entame bien sa rencontre. Avec un public partiellement autorisé à revenir à Sclessin (9000 personnes), les Liégeois montrent de l’envie. Bien au pressing, ils se créent la première petite opportunité. Klauss garde bien le ballon et se retourne pour lancer Bastien dans la profondeur. Le milieu de terrain tente de dribbler et finit par frapper, Vandevoordt s’interpose sans difficulté (8e). Mais les Genkois sont également bien rentrés dans leur rencontre et conservent bien le ballon. Ils se créent à leur tour une occasion à la 11e. Ito centre pour Onuachu qui devance Sissako au petit rectangle mais sa tête passe au-dessus. Sadiq profite ensuite d’un moment d’hésitation dans le petit rectangle liégeois sur un corner mais envoie le ballon au-dessus depuis le petit rectangle (18e). Les Rouches ont eu chaud. Genk continue de mettre la pression sur la défense liégeoise. Bongonda tente sa chance de loin. Bodart plonge sur sa droite et repousse bien l’envoi (27e). Les Limbourgeois sont bien au ballon mais ne parviennent pas à trouver la faille dans la défense d’un Standard bien en place et courageux mais qui peine à se créer des occasions malgré quelques bonnes sorties de balle. Au retour des vestiaires le match reste plaisant. Ito tente sa chance de l’entrée du rectangle mais c’est un peu trop central. Bodart doit tout de même s’y reprendre à deux fois pour capter le ballon (48e). Les Liégeois tentent de réagir mais le tir en bout de course de Muleka manque de puissance (49e). Les Limbourgeois héritent ensuite d’une nouvelle occasion mais Onuachu tire sur Bodart (50e). Les Liégeois montrent de l’envie et de jolies choses mais manquent de précision dans la dernière passe. Sur corner, Klauss est trouvé au premier poteau et le Brésilien dévie le ballon de la tête vers le deuxième poteau mais ça passe à côté (58e). Les Liégeois prennent le dessus dans cette rencontre et finissent par ouvrir la marque. Sur corner, Siquet trouve Laifis au premier poteau. Le capitaine liégeois s’élève plus haut que tout le monde et de la tête envoie le ballon au fond des filets (69e). Les Liégeois ont le match en main mais manquent de fraicheur et de lucidité en fin de rencontre. Dans les arrêts de jeu, Dessers s’infiltre dans le rectangle sur le côté gauche et sert Bongonda qui se jette au petit rectangle et conclut dans le but vide. Les Liégeois n’auront pas réussi à conserver leur avantage malgré une nette domination en deuxième mi-temps et perdent deux points.