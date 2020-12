Tacles parfaits, petit pont somptueux : quand Ritchie de Laet se met à marcher sur l'eau

Mal embarqué, l'Antwerp a su renverser Charleroi ce dimanche après-midi pour finalement s'imposer 2-1 et boucler son année en beauté. Et si les buteurs Benavente et Mbokani sortiront évidemment du lot, la performance trois étoiles de Ritchie de Laet est également à souligner.

Impérial dans son placement, le Belge a tué dans l'oeuf plusieurs velléités offensives zébrées. La preuve avec cette action, où De Laet enchaîne deux tacles défensifs parfaits avant de mystifier Berahino d'un petit pont bien senti. Allô Roberto ?