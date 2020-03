Le tacle de Vanheusden contre Saint-Trond - © RTBF.be

Tacle très violent de Vanheusden et exclusion du défenseur du Standard - Football - 07/03/2020 Ce samedi soir, le Standard recevait Saint-Trond dans le cadre de la 29e journée de Pro League. La première période a été timide et le temps fort se déroule à la 40e minute de jeu. Le STVV tente de partir en contre-attaque et Zinho Vanheusden tente lui de récupérer le ballon. Son tacle sur Alexandre De Bruyn est manqué et lui vaut une carte rouge, après intervention du VAR. Le défenseur belge ne conteste pas vraiment la décision, son geste étant effectivement très violent.