Suspension de quatre matches confirmée pour Christophe Diedhiou

Le défenseur de Mouscron va manquer les quatre prochains matches de l'Excel. La commission des litiges d'appel de l'Union belge de football a en effet confirmé vendredi la sanction du joueur sénégalais : quatre matches de suspension (à partir de ce vendredi) et 4000 euros d'amende.

Diedhiou manquera donc le match de dimanche contre le FC Bruges. Il ne jouera pas non plus contre l'Antwerp, Anderlecht et Eupen.

Mardi, la commission des litiges avait déjà infligé quatre matches de suspension et 4000 euros d'amende au joueur. Mouscron avait alors contesté en appel, sans obtenir gain de cause.

Le défenseur trentenaire de Mouscron avait été exclu samedi après avoir donné un coup au visage d'Indy Boonen lors du match de la première journée de la Pro League à Ostende (2-1).

L'arbitre Wesley Alen lui avait dans un premier temps adressé un carton jaune, avant de brandir le rouge suite à l'intervention de l'arbitre assistant vidéo (VAR).