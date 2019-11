Benjamin Deceuninck et Will Still - © RTBF

Surprendre le même adversaire deux fois en quatre jours... - La Tribune - 25/11/2019 Dans la séquence "Trop Stillée" développée ce lundi sur le plateau de la Tribune, Will Still a mis ses compétences tactiques à contribution pour décrypter le jeu de l’Antwerp face à La Gantoise, puisque les deux équipes se sont affrontées à deux reprises en quatre jours (jeudi et dimanche) dans le cadre du Championnat de Belgique…