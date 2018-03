Sur un éclair de génie d'Edmilson, le Standard bat Charleroi en ouverture des play-offs I

Charleroi, par contre, n'a gagné qu'une fois en 2018 (2-0 face à Mouscron) et reste sur neuf matches sans victoire. Les Zèbres tenteront d'éviter le dix à la suite lorsqu'ils accueilleront Anderlecht vendredi prochain !

Le Standard, qui reste sur quatre victoires consécutives, est toujours sur un petit nuage après sa qualification pour ces play-offs I et sa victoire en finale de la Coupe de Belgique, qui lui assure une place dans la phase de poules de la prochaine Europa League.

Grâce à cette victoire acquise dans la douleur, les Rouches (25 points) rejoignent La Gantoise (25), qui jouera dimanche à Anderlecht (28), à la quatrième place, et se rapprochent à une petite unité des Carolos (26).

Le Standard s'est imposé 1-0 face à Charleroi ce vendredi soir en ouverture des play-offs I. Edmilson a inscrit l'unique but d'une rencontre pauvre en occasions en toute fin de partie d'une superbe frappe du pied droit.

Et mis à part un tir de Chris Bedia dévié en coup de coin par Christian Luyindama (3'), les occasions se font attendre... A la pause, les statistiques sont éloquentes : un seul tir cadré à signaler, mais Jean-François Gillet a écarté le danger.

Le début de match est marqué par de nombreuses approximations de part et d'autre, et par le jeu très "viril" des Carolos. Edmilson ou encore Paul-José Mpoku en font les frais, sans trop de conséquences.

Sa Pinto , qui a laissé quelques internationaux au repos ( Guillermo Ochoa , Razvan Marin ...), choisit de titulariser deux Liégeois, Jean-François Gillet et Sébastien Pocognoli .

Renaud Emond et Dorian Dessoleil - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Un manque de réalisme criant de part et d'autre... et puis surgit Edmilson

Christophe Diandy et Parfait Mandanda - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Le danger, il vient des pieds de Renaud Emond en tout début de seconde période : moins d'une minute après la reprise, le buteur liégeois frappe puissamment, mais Parfait Mandanda intervient parfaitement pour éviter l'ouverture du score.

Les hommes de Felice Mazzu se montrent ensuite les plus dangereux, mais manquent de réalisme peu avant l'heure de jeu.

A la 68ème, Sa Pinto procède à un double changement en remplaçant Paul-José Mpoku et Gojko Cimirot par Duje Cop et Razvan Marin.

Les Liégeois en profitent pour se montrer plus entreprenants, et s'installent dans le camp carolo en fin de rencontre. Mais là aussi, le réalisme leur fait défaut... jusqu'à la 85ème minute : isolé par Razvan Marin, Edmilson rentre dans le jeu et envoie une patate du pied droit hors de portée de Parfait Mandanda : 1-0 !

Du côté des visiteurs, on regrettera sans doute que ce but ait été inscrit alors qu'au début de l'action, Gaëtan Hendrickx s'était retrouvé au sol à la suite d'un contact fortuit avec Collins Fai.

Malgré quelques escarmouches carolos en fin de match, le score n'évoluera plus : le Standard remporte la totalité de l'enjeu et s'adjuge le choc wallon !