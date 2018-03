"Sur le 4ème but, je pense que les Malinois vont se demander si on ne l'a pas fait exprès"

Eupen a assuré son maintien grâce à une fin de match incroyable face à Mouscron. Les Germanophones ont inscrit 4 buts en moins de 20 minutes.

"C’est le plus petit joueur adverse qui marque deux fois de la tête sur phase arrêtée. C’est anormal. Il n’y avait pas un gros rythme et nous, physiquement, nous étions dans un jour sans. En deuxième mi-temps, nous aurions pu mener au score si nous avions mieux géré les contres. Et puis, il y a eu cette déferlante. Il y a quand même des choses inquiétantes pour notre équipe", a confié Jérémy Huyghebaert au micro de la RTBF.

Pendant le match, le défenseur mouscronnois n'a pas caché sa colère sur le terrain sur l'un de ses équipiers : "Sur le 4ème but, je pense que les supporters de Malines vont se demander si on ne l’a pas fait exprès. Apparemment, Dhiediou n’a pas entendu le coaching de notre gardien. C’est un but inacceptable. Je lui ai juste dit qu’à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre de laisser un ballon traîner comme cela dans le rectangle."

Et de poursuivre : "L’année passée, il y a eu des suspicions que Courtrai a laissé filer le match contre nous (Mouscron avait gagné au Stade des Eperons d'or lors de la dernière journée et avait ainsi assuré son maintien, ndlr). Il y aura les mêmes réflexions sur nous. On est des professionnels et on devait jouer le jeu à fond. On a su le faire pendant 65 ou 70 minutes. On a fameusement craquer sur la fin."