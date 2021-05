Super League : Deloose, De Neve ou Minnaert joueuse de l’année, Wullaert étrangement oubliée

La Pro League a annoncé le nom des trois candidates au titre de joueuse de l’année. Laura Deloose, Laura De Neve (Anderlecht) et Marie Minnaert (ClubYLA) figurent dans cette liste. Tessa Wullaert est étrangement absente de ce trio.



La star d’Anderlecht et des Red Flames a porté les Ladies du Sporting vers un titre indiscutable. Elle a survolé la saison de Super League avec ses 38 buts et ses 33 passes décisives.



Avec 17 victoires et une défaite, Anderlecht a dominé de la tête et des épaules la en phase régulière. Les filles du Sporting ont ensuite validé leur titre, le 8e de son histoire, lors de la 6e journée des play-offs.