Sulayman Marreh passe d'Eupen à La Gantoise, Rocky Bushiri arrive à Saint-Trond

Standard - La Gantoise : Le résumé - Pro League - 21ème Journée - 26/12/2019 Le Standard de Liège a enregistré une troisième défaite consécutive (0-1), la deuxième en championnat, jeudi soir à Sclessin à l’occasion de la réception de La Gantoise dans le cadre de la 21e journée de Pro League. Tassés dans leur camp pendant une bonne partie de la rencontre mais capables de se procurer les meilleures opportunités du match, les Liégeois ont flanché à la 83e minute de jeu d’un match très nerveux sur une superbe frappe en lucarne de Sven Kums, auteur du seul but du match, son premier en championnat. Cette défaite est un sacré coup dur pour le Standard qui reste sur un bilan de 2 sur 12 en Pro League. Le mois de décembre des Rouches est d'ailleurs très décevant. Après les deux succès contre le Cercle en championnat et Rebecq en Coupe de Belgique (1er et 4 décembre), le Standard a enchaîné six matches sans victoire (3 partages et trois défaites) toutes compétitions confondues. Au classement, les Liégeois ne peuvent que stagner à la 5e place avec 35 points soit 14 de moins que Bruges. Gand profite de ce succès pour s'emparer de la 2e place avec 39