Le Standard dispute son deuxième match d'avant-saison ce samedi à 16h. Les Liégeois accueillent Courtrai sur le terrain de l'Académie Robert Louis-Dreyfus à Liège. La rencontre sera à suivre en direct vidéo.

Mercredi, les hommes de Philippe Montanier ont battu Waremme 5-0 pour leur reprise après plusieurs mois sans jouer suite à la pandémie due au coronavirus.

Le Standard aligne un onze de base qui se rapproche de son équipe type. On notera quand même les absences de Cimirot et Lestienne blessés et celle d'Oulare qui débute la rencontre sur le banc.