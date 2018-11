Suivez Courtrai-Standard en direct (LIVE audio et commenté 18h)

Le Standard se déplace ce dimanche soir sur la pelouse de Courtrai à l'occasion de la 15ème journée de Pro League. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette rencontre en direct audio et en direct commenté.

> Suivez Courtrai-Standard en direct audio sur Vivacité

Frustrés après la défaite face à Krasnodar en Europa League, les Rouches ont enchaîné un troisième revers d'affilée. Après un mois d'octobre encourageant (3 succès et 2 partages), les Liégeois sont retombés dans leur travers depuis deux semaines. En championnat, les joueurs de Michel Preud'homme, actuellement septièmes au classement, n'ont plus gagné depuis quatre journées et doivent impérativement trouver les solutions pour se relancer dans la course aux Playoffs 1.

Onzième, Courtrai peut profiter des difficultés du Standard pour se rapprocher de son adversaire du jour.