Suivez Anderlecht-La Gantoise en direct (LIVE audio et commenté 14h30)

Éliminés en Europa League après leur défaite en Turquie jeudi soir alors qu'il reste deux matches à disputer, les Mauves sont à la peine et manquent de confiance. Le moral bas, les troupes de Hein Vanhaezebrouck doivent relever la tête. Si sa place dans la Top 6 n'est pas immédiatement en danger, le Sporting doit impérativement retrouver de la constance et un peu de sérénité.

Les infos sur les effectifs

Il y a beaucoup d'incertitudes côté anderlechtois. Si Cobbaut et Morioka sont toujours à l'infirmerie et que Milic est suspendu, Bornauw, Vranjes, Lawrence, Trebel, Kums et Makarenko sont tous incertains en raison de divers soucis physiques plus ou moins importants. Du coup, HVH pourrait relancer Sanneh, Appiah et Lokonga.

Plusieurs absences sont également à noter pour Gand. Odidja, Neto, Smith et Kvilitaia sont tous indisponibles.

Les compositions probables

Anderlecht : Didillon - Saelemaekers, Vranjes, Sanneh, Appiah - Kums, Trebel, Lokonga - Gerkens, Dimata, Bakkali

La Gantoise : Kalinic - Souquet, Bronn, Rosted, Asare - Dejaegere, Verstraete, Andrijasevic - Limbombe, Yaremchuk, Chavetadze