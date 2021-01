Suivez Anderlecht – Charleroi en direct audio et commenté (LIVE mardi à 21h)

Un mois et un jour après leur dernier affrontement, revoilà Anderlecht et Charleroi à nouveau face à face. Ce mardi pour la 25e journée (avancée) de championnat, les deux Sportings s’affronteront au Lotto Park pour un match qui s’annonce bien tendu. Un rendez-vous que nous vous proposons de suivre en direct audio et commenté dès 21h.

>> Le direct audio

Le 18 décembre dernier, les Carolos s’étaient imposés 1-0 dans les ultimes minutes de jeu suite à une bévue collective bien exploitée par Gholizadeh. Depuis lors, les Zèbres ont enchaîné 3 défaites consécutives en restant toutefois dans le top 4, plus par maladresse de leurs adversaires que par mérite.

Avec 33 points, l’équipe de Karim Belhocine doit donc défendre sa 4e place de l’assaut d’Anderlecht, 7e avec 32 unités. Les Mauves semblaient avoir posé les bases d’une remontée en battant brillamment le Beerschot en fin d’année… ils sont rapidement retombés sur terre en 2021 avec des défaites contre Louvain et Eupen.

Match en perspective très serré, ce duel se jouera sur des détails comme à l’aller. Vincent Kompany a d’ailleurs prévenu son équipe avant le match. "Il ne faut pas s’attendre à avoir beaucoup d’occasions. Contre Charleroi, il faut se créer cette occasion et la mettre au fond. Il ne faut d’ailleurs pas espérer, il faut y croire", déclarait-il en conférence de presse.

►►► À lire aussi : Kompany revient sur ses critiques envers l’arbitrage :"C’était constructif, je pensais au bien du football belge"