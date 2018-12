Succès étriqué de Genk à Anderlecht, les Limbourgeois repoussent les Mauves à 8 points

Genk, leader du championnat, est allé chercher les trois points au stade Constant Vanden Stock en s’imposant 0-1 face à Anderlecht dans un match assez décevant comptant pour la 17e journée de Pro League. Alejandro Pozuelo (71e) a inscrit le seul but d’une rencontre avare en occasions et en émotions. Efficace, l’équipe de Philippe Clément renforce sa première place au classement avec 38 points, 4 de plus que son dauphin le Club Bruges et 8 de plus que les Anderlechtois qui restent 4es avec 30 points.