STVV-Anderlecht : 0-0 (LIVE audio et commenté)

Comme une histoire qui se réécrit. La saison dernière, avant que la crise du Covid-19 ne fasse subitement tomber le rideau sur le championnat de Belgique, Anderlecht devait boucler sa phase classique... à Saint-Trond pour y tenter le pari des Play Offs 1. Rebelote cette saison, sauf que cette fois le match aura bien lieu !

La coïncidence est troublante parce que, non seulement, le calendrier propose le même adversaire de fin de saison (régulière) aux Mauves, mais en plus leur courbe de forme est similaire, en l'occurrence ascendante. Il y a un peu plus d'un an, le sporting venait d'enchaîner trois succès plantureux contre Eupen (6-1), à Waasland-Beveren (0-3) et face à Zulte-Waregem (7-0), match à l'issue duquel les joueurs flandriens, la queue entre les jambes, avaient remboursés leurs propres supporters...

Un an plus tard, non seulement Anderlecht vient encore de signer un 9/9 (son tout premier de la saison !), mais en plus il est...plus proche des PO que l'année dernière (où il devait, outre gagner à Saint-Trond, spéculer sur un partage entre Malines et Genk), puisque il a son sort en mains... alors qu'on ne parle même plus d'une place dans le top 6 mais dans le top 4...

Un quasi sans-faute contre le top 3

Comme on pouvait l'imaginer sur base de leurs prestations de la saison, la fin de calendrier des Mauves ne s'annonçait pas aussi défavorable qu'il n'y paraissait au premier regard. Anderlecht a gaspillé des monceaux de points face aux "petites "équipes" alors que (le 3-0 de Bruges excepté), face aux autres grands, il a toujours su élever son niveau... Les deux derniers matchs à l'Antwerp et contre Bruges en ont apporté une nouvelle confirmation : 15/18 face au top 3 de cette saison, la tendance est plus que claire. Et vu qu'en plus, Ostende est venu offrir son petit coup de pouce en s'inclinant à domicile contre Waasland-Beveren...

Les vertus d'une équipe-type

Après avoir (beaucoup) tâtonné et utilisé environ 35 joueurs (!), Vincent Kompany a trouvé son équipe-type. Ce n'est sans doute pas un hasard si les 3 victoires d'affilée contre Zulte-Waregem, à l'Antwerp et contre Bruges ont été conquises avec le même 11 de base (à la seule exception du deuxième défenseur central : Sardella contre Zulte, Cobbaut dans les deux autres matchs).

Mykhailichenko et Murillo prouvent qu'ils valent bien mieux que Lawrence et Sardella, Trebel et Sambi qu'ils sont à la fois indispensables et indissociables au milieu, Ashimeru qu'il peut devenir la plaque tournante (dans tous les sens du terme) de l'équipe, Verschaeren et Aït El-Hadj qu'ils peuvent être alignés à deux et au départ des flancs, et Nmecha qu'il est l'un des attaquants les plus complets de Belgique...

Saint-Trond démob'

L'autre point positif pour Anderlecht est que le dernier écueil avant les Play Offs 1 n'a... absolument plus rien à craindre ni à revendiquer. Saint-Trond fait en effet partie de ces 4 équipes (avec Charleroi, Eupen et Courtrai) pour qui le maintien est assuré et les PO2 hors de portée. Quel sera donc le degré d'implication des Limbourgeois dans ce...dernier match officiel de la saison ? Pas sûr qu'il crève les plafonds, même si, à l'inverse, la décontraction peut parfois faire pousser des ailes...