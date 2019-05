Storck: « Les dirigeants voulaient continuer mais j'ai d'autres projets »

Sa décision n’a surpris personne. Bernd Storck a officiellement annoncé cette semaine qu’il quittera Mouscron à la fin de la saison. Arrivé au Canonnier en septembre dernier en remplacement de Frank Defays, l’ancien sélectionneur de la Hongrie a permis à l’Excel de vivre sa meilleure saison depuis son retour au sein de l’élite. Sous la houlette du tacticien allemand, les Mouscronnois ont assuré facilement leur maintien et ont même signé neuf victoires consécutives début 2019, une série record dans l’histoire du club.

Depuis que Mouscron a réintégré l’élite en 2014, Bernd Storck est l’entraîneur qui possède le meilleur bilan. Logique donc que la direction hurlue voulait poursuivre avec lui : « Ils voulaient continuer avec moi mais j’ai d’autres projets pour mon futur. Je leur ai donc dit que je voulais poursuivre de mon côté » affirme le tacticien allemand. « En débarquant ici, j’ai juste saisi une opportunité. Jürgen Robert (NDLA : le directeur sportif de l’Excel) m’a demandé d’aider le club pour une année et pour moi c’était clair dans mon esprit. Ensuite la direction m’a proposé de continuer, c’était leur droit mais j’ai d’autres idées pour mon futur. Les moyens et les ambitions du club n’ont pas pesé dans la balance, c’est une décision personnelle et tout s’est fait de manière positive. J’aurai toujours Mouscron dans mon cœur et je leur souhaite tout le meilleur pour les prochaines années. »

Avec les résultats qu’il a obtenus et notamment cette série de neuf victoires de suite, Bernd Storck devrait facilement se recaser la saison prochaine. L’Allemand est cité au Club de Bruges et en Bundesliga. « Je n’ai pas encore d’accord avec un futur employeur. Si je vais rester en Belgique ? Je ne sais vraiment pas. En tout cas ma décision de partir est totalement indépendante de ce que je ferai dans le futur. »