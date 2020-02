Storck en route pour un nouveau miracle avec le Cercle ?

Et alors que tout fonctionne, l’Allemand décide de ne pas prolonger son aventure et quitte le navire mouscronnois en fin de saison. "On nous avait confié la mission de maintenir le club en D1, c'est chose faite grâce à un énorme travail de tout le groupe. La mission est accomplie", commente Storck .

24 matches plus tard, Mouscron est 10e avec un bilan de 11 victoires, sept partages et six défaites. Bernd Storck réalise même une série incroyable après les fêtes de fin d’année en alignant sept victoires et deux partages. Série digne d’un champion.

La différence avec Mouscron ? La méthode a pris plus de temps

Cette fois-ci par contre, la greffe va prendre plus de temps. Car les Brugeois vont rester très longtemps dans la position de descendant et comptent même jusqu’à neuf points de retard au soir de la 24e journée et la défaite contre Eupen 1-0.

Une 24e journée qui va être un tournant pour le Cercle. Car lors des trois journées suivantes, c’est avec un 9/9 dans la poche que le Cercle sort de la zone de relégation au détriment de Waasland-Beveren, qui compte le même nombre de points, mais avec une victoire en moins.

La victoire contre Mouscron ce samedi soir est donc au combien importante. "On a joué contre une très bonne équipe. Mouscron fait de bons résultats ces derniers temps. Ils ont beaucoup de confiance, mais on a essayé dès la première minute de jouer un bon football et de gagner ce match. On se prépare pour ce genre de match difficile. Quand on voit depuis combien de temps on est dernier au classement, c’est fantastique. On est dans une bonne position pour les trois dernières rencontres", a déclaré Bernd Storck hier soir au micro de la Pro League.

Et de poursuivre sur sa formule magique : "Avant, on faisait aussi des bons matches et on n’a jamais abandonné. On a continué à travailler dur, à rester positif à chaque instant et maintenant on peut voir le résultat. On ne doit penser qu’à notre style et qu’à nos matches les prochaines semaines. On a des matches difficiles qui vont arriver contre Gand et le Club de Bruges."