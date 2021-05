Steven Defour va rejoindre le staff technique de Malines au terme de la saison

Steven Defour, qui mettra un terme à sa carrière de footballeur au terme de la saison, rejoindra ensuite le staff technique du KV Malines, a annoncé le club vendredi.

L'ancien Diable Rouge avait déjà annoncé qu'il raccrochera les crampons à l'issue de ce championnat, qu'il dispute avec le KV Malines. "Mais c'était clair pour tout le monde que son histoire avec le KV Malines n'était pas terminée", a déclaré le directeur sportif Tom Caluwe.

"Steven suit son cursus d'entraineur depuis un petit temps. Cette nouvelle fonction dans notre staff technique peut l'aider dans sa trajectoire. Pour nous, c'est fantastique d'ajouter à notre encadrement quelqu'un avec autant d'expérience internationale et le cœur pour le club. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde."

Pour Defour aussi, il s'agissait d'un choix logique. "Je voulais rester dans le football. Il n'y a qu'un seul endroit où je pouvais le faire. Ce qui n'était qu'une idée au départ, nous l'avons développée ensemble", a confié le médian. "En plus, je suis énormément charmé par le staff et sa manière de travailler. Ces dernières semaines, des propositions concrètes me sont arrivées, mais dans ma tête, il y avait peu de doutes. En tant qu'entraîneur débutant, je ne pouvais pas trouver de meilleure place qu'ici, dans mon club de cœur."