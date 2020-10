Steven Defour de retour à Malines après 17 ans

Steven Defour s'est engagé avec le KV Malines jusqu'au terme de la saison. L'ancien Diable rouge retrouve donc son club formateur 17 ans après l'avoir quitté.

Libre de tout contrat, le milieu de terrain belge s'est engagé a signé un contrat "basé sur ses prestations" jusqu'au terme de la saison, a confirmé jeudi le club malinois.

Depuis fin septembre, le joueur de 32 ans s'entraînait avec le KaVé pour entretenir sa condition.

Passé par le Racing Genk (2004-2006) après avoir été formé à Malines, Defour a ensuite porté les maillots du Standard (2006-2011), de Porto (2011-2014), d' Anderlecht (2014-2016), de Burnley (2016-2019) et de l'Antwerp.

"Je suis enfin là, après de sérieux détours. Je suis parti d'ici quand j'avais 15 ans pour Genk", a déclaré Defour dans une vidéo sur les réseaux sociaux du club malinois. "Entretemps, j'ai vécu tellement de choses. J'ai gagné un Soulier d'Or, remporté des titres et des coupes, joué en Ligue des Champions et en Premier League et pour l'équipe nationale. Mais il y a une chose que je n'avais pas encore réalisée: jouer à nouveau pour le FC Malines, le club de mon coeur."