Stéphane Breda : "On a encore plus compliqué les choses au niveau de la faute de main" - © Tous droits réservés

Stéphane Breda : "On a encore plus compliqué les choses au niveau de la faute de main" -... Ce dimanche soir dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scime et Joachim Mununga, notre consultant arbitrage, Stéphane Breda, est revenu sur les éléments suivants : - L'arbitrage du match Anderlecht-Standard - La nouvelle organisation de l'arbitrage belge