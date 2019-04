Stéphane Breda: "La faute de main est devenue trop compliquée"

Le message général est que quand le bras est décollé du corps, c’est toujours hands… et donc pénalty pour un contact dans la surface. Bref, l’intention ne joue plus, et même de dos : c’est le cas de figure du penalty sifflé à Genk voici 15 jours contre le Brugeois Brandon Mechele .

Nous sommes le 22 mars dernier à Tubize, 8 jours avant le début des play-offs : Frank De Bleeckere et Johan Verbist , les deux patrons de notre arbitrage, expliquent aux clubs quand une main est sifflée faute ou non. " J’avais souvent l’impression que ce n’était pas clair dans l’esprit des joueurs, entraîneurs, et dirigeants " explique ce jour-là Johan Verbist : " J’espère que maintenant, ils sauront pourquoi un arbitre prend cette décision ou pas. "

Brandon Mechele - © BRUNO FAHY - BELGA

Sauf que ce 22 mars, dans sa présentation, Frank De Bleeckere avait… oublié un paragraphe du document FIFA, qui justement évoque les contacts involontaires avec le bras. Quand par exemple un joueur ne voit rien : pour la FIFA, pas de penalty.

Et entre-temps, on a retrouvé ce fameux paragraphe, les arbitres ont été briefés… ce qui explique que dimanche contre Anderlecht Clinton Mata n’a pas été sanctionné alors que c’était exactement la même situation que Mechele contre Genk.

" Cette règle devient de plus en plus compliquée " analyse Stéphane Breda ex-arbitre et consultant RTBF. " Si on dit que dès qu’elle touche, c’est hands, vous verrez que les joueurs se mettront plus à centrer sur les mains des défenseurs qu’à destination de leurs attaquants. Dans le passé, la règle était plus claire, car il y avait une partie interprétable mais l’arbitre imposait son arbitraire. Aujourd’hui, il y a encore plus d’interprétation… "

La " faute " évidemment à l’apparition des moyens technologiques et aux interventions répétées du VAR. Qui, du coup, engendrerait son propre effet pervers.

" Un arbitre a toujours la possibilité de ne pas suivre la décision du VAR ou qu’il ne va pas consulter les images sur l’écran. Mais de plus en plus se disent que plutôt que de prendre un mauvais penalty tout seul ou louper complètement une phase, dans le doute je ne décide rien et le VAR me corrige. Ainsi je perds des points mais pas autant que si je m’étais trompé seul. J’ai l’impression qu’il y a effectivement une prise de non-décision, des gens qui se protègent ou ouvrent le parapluie et ça, ça me dérange… "

Il reste 4 joutes dans le mano à mano que se livrent Genk et Bruges pour le titre. Il serait souhaitable que l’arbitrage et le VAR ne jouent pas de rôle majeur. " Ne vous inquiétez pas, si un joueur peut obtenir un penalty ou marquer de la main, il ne se privera pas... Il faudra donc mettre les meilleures équipes d’arbitres au meilleur moment… et surtout les protéger. Mais l’Union Belge a opté dans ces play-offs 1 pour des équipes réduites : il manque donc de personnel arbitral et automatiquement on met donc ces arbitres en difficulté car tout le monde a malheureusement le droit à l’erreur. Donc je ne pense que ce n’est pas spécialement intelligent de la part de l’Union Belge…. Il serait bon aussi pour l’avenir que les équipes d’arbitres de terrain et du VAR soient fixes… mais en tournante : que l’arbitre de terrain passe dans le bus la semaine suivante, et inversement pour le gars du VAR. Nos meilleurs arbitres doivent aussi aller dans le bus. "