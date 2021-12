Stéphane Breda juge la prestation de Lawrence Visser et aborde la neige à Charleroi dans Complètement Foot

Le Standard est parvenu à inverser la tendance en battant l’Antwerp ce dimanche, 2-3 ! Les Rouches ont profité d’une supériorité numérique pendant une mi-temps et ont été les premiers à faire trembler les filets, après une période assez équilibrée où les gardiens se sont mis en évidence. Laifis a ouvert le score à la 56e minute avec une frappe lointaine déviée dans ses propres filets par Verstraete. Bjorn Engels a ensuite égalisé avant de voir l’ex-Standarman Balikwisha donner l’avantage à l’Antwerp. Et c’est Mehdi Carcela qui a remis les deux équipes à égalité à la 88e avant que Muleka ne fixe le score quelques instants plus tard. Jelle Bataille a ensuite été exclu en fin de rencontre.

Antwerp - Standard : le résumé (2-3) - Pro League - 12/12/2021 Le Standard est parvenu à inverser la tendance en battant l’Antwerp ce dimanche, 2-3 ! Les Rouches ont profité d’une supériorité numérique pendant une mi-temps et ont été les premiers à faire trembler les filets, après une période assez équilibrée où les gardiens se sont mis en évidence. Laifis a ouvert le score à la 56e minute avec une frappe lointaine déviée dans ses propres filets par Verstraete. Bjorn Engels a ensuite égalisé avant de voir l’ex-Standarman Balikwisha donner l’avantage à l’Antwerp. Et c’est Mehdi Carcela qui a remis les deux équipes à égalité à la 88e avant que Muleka ne fixe le score quelques instants plus tard. Jelle Bataille a ensuite été exclu en fin de rencontre.

Stéphane Breda a commencé son débriefing du week-end en parlant de la rencontre Antwerp-Standard.

La faute à la 64e de Bokadi est engagée et dangereuse. Une carte rouge là-dessus n’est pas un scandale non plus

Pour notre consultant, "la prestation de Lawrence Visser a été en dents de scie et pas au niveau du numéro 1 belge. Sur la première exclusion, l’arbitre aurait dû mettre un couvercle sur la casserole avant car il y a des contacts sur Amallah. On a cherché ses chevilles."

Et d’ajouter : "Les événements de la mi-temps, c’est honteux de la part des joueurs. Et ça continue. L’arbitre prend une bonne décision à la 62e, mais la faute à la 64e de Bokadi est engagée et dangereuse. Une carte rouge là-dessus n’est pas un scandale non plus."

Des cartes rouges qui auraient pu également sortir en fin de match. Car pour Stéphane Breda, "avec Engels, on pense qu’il va sortir le rouge, mais c’est finalement la carte jaune. C’est à lui à ne pas mettre sa main à sa poche et attendre l’avis du VAR. Mais il devait être courageux et sortir la rouge pour Engels."