Stéphane Breda : "Il y a assez de talents pour qu'on ne remette pas toujours les mêmes arbitres dans le bus du VAR"

Stéphane Breda : "Il y a assez de talents pour qu'on ne remette pas toujours les mêmes arbitres... Ce dimanche soir dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scime et Joachim Mununga, notre consultant arbitrage, Stéphane Breda, est revenu sur les éléments suivants : - Retour sur l'interruption du match Antwerp-Standard suite à des jets de gobelets - Penalty justifié pour l'Antwerp - Le but de Genk annulé suite à l'intervention du VAR - Hors jeu ou non sur le but refusé au Club de Bruges ?