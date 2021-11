Stéphane Breda : "Il faut sanctionner lourdement des gestes comme celui de Sébastien Dewaest"

Le débat est relancé. Après les aveux de Sébastien Dewaest concernant sa provocation à l’égard de Michael Murillo, le défenseur d’Anderlecht exclu pour coup de coude volontaire ce dimanche en fin de match Anderlecht-OHL, on peut s’interroger sur la manière de sanctionner les provocateurs, dans un monde du football de plus en plus soumis aux enjeux. Ou quand la fin justifie les moyens…

" Je lui ai touché les fesses et il n’a pas aimé. Il m’a mis un coup de coude et ça mérite d’être rouge. J’ai voulu le titiller, à l’expérience, et ça a marché. Je ne peux pas dire que j’espérais qu’il me mette un coup mais je savais que certains joueurs n’aiment pas ça ". Voilà pour les explications de Sébastien Dewaest, au terme du match de ce dimanche.

L’épisode peut apparaître " ludique ", voire " taquin ". Mais il choque d’aucuns, à l’heure du harcèlement de rue et des agressions sexuelles de plus en plus (et logiquement) dénoncées… et condamnées.