Stéphane Breda : "En première mi-temps, j'aurais mis 4 cartes jaunes à Jelle Van Damme"

Ce lundi soir dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scime et Joachim Mununga, Stéphane Breda est revenu sur plusieurs actions litigieuses de la 1ère journée des playoffs.

Les décisions des arbitres, les réactions du VAR... Les cartons rouges, jaunes, les penalties, les hors-jeux et autre litiges de notre championnat sont passés au crible par toute l'équipe.

Stéphane Breda est notamment revenu sur la phase qui a fait couler beaucoup d'encre dans le match Antwerp-FC Bruges avec la faute de Jelle Van Damme sur Openda qui n'a pas été sanctionnée.

"Je suis assez estomaqué et presque scandalisé de ce qu’il s’est passé, a avoué Stéphane Breda. Sur la première phrase, il y a évidemment un penalty flagrant de Van Damme qu’on connait quand même dans son jeu. Et je répète que cette année, l’Antwerp a été une des équipes qui a joué le plus " dur " et je pense que Boloni y est pour quelque chose. Donc le penalty est très clair. J’ai l’impression parfois qu’avec le VAR, certains arbitres peuvent penser que la vidéo va les corriger et qu’ils ne décident plus, et ça commence à me gêner fortement. Ça fait plusieurs semaines que le VAR doit vraiment intervenir ou n’intervient pas alors que ce sont des internationaux qui sont au sifflet. On n’avait pas ce problème il y a quelques mois. Ici je pense que la faute est claire, on voit Van Damme qui ne regarde pas le ballon et moi je pense qu’il aurait même mieux valu l’exclure sur cette phase-là parce que c’est un geste totalement volontaire. Il y a évidemment un deuxième penalty avec une poussée dans le dos en fin de première mi-temps. Et Van Damme, très honnêtement, je pense que je lui mets 4 cartons jaunes sur sa première mi-temps."