Stéphane Breda : "À Genk, malgré le VAR en panne, l'assistant aurait dû pouvoir signifier que la balle était rentrée"

Ce dimanche soir dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scime et Joachim Mununga, notre nouveau consultant, Stéphane Breda est revenu sur plusieurs actions litigieuses de la 29ème journée de championnat.

Les décisions des arbitres, les réactions du VAR... Les cartons rouges, jaunes, les penalties, les hors-jeux et autre litiges de notre championnat sont passés au crible par toute l'équipe. Ce soir, Stéphane Breda est notamment revenu sur le VAR en panne à Genk-Lokeren et le but non accordé pour les Genkois, les 2 cartes rouges à Mouscron – Saint-Trond et la prestation de Wesley Allen à Anderlecht-Courtrai.