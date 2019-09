Stephan Streker : "Pour les supporters carolos, Fall est un joueur qui donne de l'espoir mais qui est horripilant"

Vif débat sur le plateau de la Tribune ce lundi soir. Le sujet tournait autour de Charleroi et de son médian supersonique Mamadou Fall. Habitué aux raids solitaires vers l'avant, le Sénégalais a divisé les consultants. En cause, son occasion trois étoiles ratée contre le Standard.

"Tout le monde reste focalisé sur cette occasion ratée" avance Nordin Jbari. "Mais le Fall que j'ai connu les années précédentes avait énormément de déchet. Celui-ci n'en a plus du tout."

"Mais il doit être plus concret. C'est un peu comme Amuzu, il a une vitesse terrible, c'est peut-être le joueur le plus rapide du championnat mais..." rétorque Thierry Luthers.

Discret jusque là, Stephan Streker se montre beaucoup plus véhément sur le sujet : "Le problème c'est que le dernier geste c'est le seul qui compte. Et cela a quand même déjà été son problème à Charleroi, à Eupen, au White Star. Pour un supporter de Charleroi, c'est un joueur qui donne de l'espoir mais qui est horripilant. Quand il part au but, on se dit qu'on peut partir à la buvette. Je ne me souviens pas d'un déboulé de Fall qui mène à un but."

"C'est sévère" lui répond Jbari. "Il faut accepter que tous les joueurs n'ont pas toutes les qualités. Moi j'aurais aimé avoir sa vitesse, je ne l'avais pas. Ce n'est pas un vrai attaquant, ce n'est pas un neuf. On ne peut pas avoir toutes les qualités, sinon on jouerait au Real Madrid."

Deux avis opposés au sujet du même joueur.