Standard : Réunion au sommet en deuxième mi-temps à Sclessin, Montanier en danger ?

Battu par Mouscron, le Standard tourne au ralenti ces dernières semaines et vient d’enchaîner une troisième défaite face au dernier. Sevrés de victoires en championnat depuis début novembre, les Liégeois s’enfoncent dans la crise. Et comme souvent dans ces cas-là, l’entraîneur est en première ligne.



Philippe Montanier est-il menacé malgré le soutien affiché avant la rencontre par sa direction ? La question mérite d’être posée. D’autant qu’une réunion au sommet s’est tenue pendant la deuxième mi-temps du match contre Mouscron (alors que le Standard était déjà mené).



Bruno Venanzi, Alexandre Grosjean et Benjamin Nicaise ont rejoint Michel Preud’homme dans une loge. Cette rencontre inhabituelle préfigure-t-elle la fin de l’aventure du technicien français en bord de Meuse ?



4 sur 18 et une élimination en Europa League, 25 sur 54 et une triste 9e place en Pro League, le bilan chiffré ne plaide en tout cas pas en sa faveur. Plus inquiétant encore le niveau de jeu n’est pas au rendez-vous. Et les prémices d’un redressement ne sont pas nombreuses.



Pendant ce temps-là, Montanier martèle un discours optimiste qui sonne un peu faux. Interrogé sur son sort en conférence de presse, il a botté en touche d’un laconique "mon cas personnel importe peu".



La colère gronde chez les supporters qui ont épinglé son ego "surdimensionné" sur un calicot accroché aux grilles du stade.



Dans ce championnat décousu, le Standard ne point qu’à 4 longueurs du Top 4, synonyme de play-offs 1. Les Liégeois termineront l’année avec la réception de Saint-Trond, la nouvelle lanterne rouge. Un match qu’ils devront absolument gagner.