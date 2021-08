Standard - Ostende : En l'absence de 3D, le Referee Department "soutient la décision" de valider le but de Selim Amallah

Fin de la polémique née après le but victorieux signé Selim Amallah lors de Standard - Ostende (1-0) vendredi soir en ouverture de la cinquième journée de Pro League : s'il y avait hors-jeu, ce que pensaient les entraîneurs... des deux équipes, le VAR n'était pas en mesure d'en être sûr et certain en raison de la technologie 2D utilisée en Pro League.

Dans son débriefing hebdomadaire, Frank De Bleeckere, Directeur Technique adjoint du Referee Departement de l'Union Belge, est revenu sur l'une des décisions les plus commentées ce week-end... ce que demandaient Ostende et son Président Exécutif, Gautier Ganaye.

"En ce qui concerne cette phase, le Referee Department s'attend à ce que la ligne de hors-jeu officielle du VAR soit utilisée pour prendre la décision finale, souligne Frank De Bleeckere dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux d'Eleven Sports. En ce qui concerne ce but, la situation est "limite", mais le VAR dispose d'un système "2D" en Pro League, et pas en "3D". Cela veut dire que la ligne est tracée sur le pied et sur le sol pour obtenir une décision correcte. La difficulté, dans cette situation, c'est que le pied de l'attaquant, le pied du défenseur et le ballon sont en l'air. Pour pouvoir tracer une ligne correcte, il faut disposer d'une ligne "3D", comme en Champions League par exemple. Le VAR a bien tracé une ligne de hors-jeu avec la technologie "2D", mais elle n'a pas été diffusée à la télévision : cette technologie est moins précise, et elle ne montrait pas que l'arbitre assistant avait commis une faute claire. C'est pour cela que la décision initiale - la validation du but - a été confirmée. Le Referee Department soutient cette décision, mais s'attend aussi à ce que le VAR diffuse à la télévision la ligne de hors-jeu tracée, même si cette image en 2D n'aurait pas donné une vue complètement précise."