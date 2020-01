> Standard - Ostende en direct audio.

Le Standard de Liège ouvrira contre Ostende la 23e journée de la Pro League, vendredi à 20H30. Cette journée comprend quelques matchs importants dans la course aux play-offs I, comme Charleroi - Malines, La Gantoise - Genk, Cercle Bruges - Anderlecht ou encore Antwerp - Zulte Waregem. Le leader, le Club de Bruges, se rendra à Courtrai.

Après un mois de septembre difficile, le Standard a débuté l'année 2020 par un succès (2-3) sur la pelouse du FC Malines. De quoi relancer la machine liégeoise et se donner de l'air dans la course aux play-offs I. A huit journées de la fin de la phase classique, les Liégeois, cinquièmes, comptent 38 points, soit quatre de plus que Genk et Malines, et sept de plus que Zulte Waregem. La réception d'Ostende (15e, 18 points) représente une belle occasion pour grappiller encore quelques unités en vue du sprint final.

Michel Preud'homme, qui fête ses 61 ans ce vendredi, doit se passer des services de Paul-José Mpoku (transféré à Abu Dhabi), d'Eden Shamir (arrivé chez les Liégeois mais pas encore qualifié) et Dimitri Lavalée (qui quittera les Rouches en juin et qui n'est pas repris).