Standard - OHL : de 3-0 à 2-2, les Liégeois perdent deux points pour la première de Luka Elsner

Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ! Alors que le Standard avait tout en main pour l’emporter face à l’OHL pour la première de Luka Elsner , les Liégeois ont gâché une avance de deux buts et se sont fait rejoindre dans les arrêts de jeu par les Louvanistes. Xavier Mercier d’une magnifique frappe lointaine (90+6') et Sory Kaba (90+10') ont répondu aux habituels réservistes Abdoul Tapsoba et Denis Dragus . Au classement, le Standard occupe la 11e place avec 14 points alors qu'OHL arrache un point précieux dans la lutte pour le maintien.

Pour sa première sur le banc des Rouches, Luka Elsner a opéré plusieurs changements par rapport à son prédécesseur Mbaye Leye. Dussenne fait son retour dans l’axe défensif alors que Dragus et Tapsoba prennent place sur les ailes dans un 433.

Le Standard démarre la rencontre avec un pressing très haut qui gêne l’OHL dans les cinq premières minutes. Néanmoins, les Liégeois peinent à se montrer dangereux. C’est les Louvanistes qui se procurent la première occasion de la partie via Schrijvers mais sa frappe manque cruellement de puissance pour inquiéter Bodart (0-0, 11'). Avant la demi-heure, le Standard se montre plus présent devant le but adverse mais Romo est attentif. C’est finalement sur leur première véritable occasion que les Liégeois ouvrent le score grâce à la surprise du chef Tapsoba. Sur le flanc gauche, Dragus élimine trois louvanistes et sert parfaitement Klauss dans un trou de souris. Le Brésilien pivote et déclenche un tir que Romo repousse dans les pieds de Tapsoba. Le Burkinabé a bien suivi et pousse la balle au fond (1-0, 39').

Au retour des vestiaires, les Standardmen mettent le feu dans le camp adverse et font rapidement le break. Après un long dégagement de Bodart, Klauss dévie le ballon dans la profondeur pour Dragus qui remporte son face à face avec Romo en touchant le ballon du bout du pied (2-0, 50'). Surpris, le gardien louvaniste est fautif.

Trois minutes plus tard, sur une superbe passe de Raskin, le très en jambes Dragus plante un deuxième but… finalement refusé par le VAR au bout de sept minutes. Le Roumain est signalé hors-jeu alors que la ligne 3D ne semble pas encore au point.

Très discrets en seconde période, les Louvanistes sont tout proches de réduire le score mais la tête de Dewaest trouve la latte de Bodart.

Le Standard se dirige alors vers une victoire tranquille mais c'est sans compter sur une magnifique frappe lointaine de Mercier dans les arrêts de jeu (2-1, 90+6'). Le milieu de terrain français relance le match alors qu’il reste 4 minutes dans le temps additionnel. Et ce qui devait arriver arriva. Les Liégeois n’arrivent pas à se dégager et dans les dernières secondes, Kaba marque le but égalisateur (2-2, 90+9'). Luka Elsner avait certainement rêvé d’un meilleur début sur le banc des Rouches.