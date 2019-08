Standard - Mouscron: Mpoku et Bokadi dans le onze de base des Rouches (LIVE audio et commenté 14h30)

Les compositions

La défense centrale du Standard change à une semaine de la défaite des Liégeois contre Saint-Trond. Milos Kosanovic, parti à Al-Jazira, et Noe Dussenne, sur le banc, laissent leur place à Merveille Bokadi et Konstantinos Laifis. Paul-José Mpoku et Selim Amallah sont eux aussi titulaires contrairement à Mehdi Carcela et Anthony Limbombe qui s'installent sur le banc.

Du côté des Hurlus, Fabrice Olinga retrouve une place dans le onze de base où figure également Dimitri Mohamed.

Standard: Bodart, Vojvoda, Bokadi, Laifis, Gavory, Bastien, Cimirot, Amallah, Mpoku, Lestienne, Emond

Mouscron : Vasic, Boya, Godeau, De Médina, Hocko, Mohamed, Campins, Pietrzak, Bakic, Osabutey, Olinga