Standard – Mbaye Leye : "Le public doit être déçu de ce qu’il voit sur le terrain"

C’est un Mbaye Leye forcément crispé qui s’est présenté au micro de Mathieu Istace pour Eleven ce samedi soir après la défaite du Standard face à Saint-Trond (1-2). Le coach des Rouches n’avait pas la tête des grands jours, mais il n’en demeurait pas moins pragmatique et réaliste quant à la prestation de son équipe.

"Bien sûr, c’est une déception. Je pense qu’à l’image de la deuxième mi-temps, c’est insuffisant de notre part. Quand on voit le nombre d’occasions, on ne s’en crée même pas. On en a créé une bonne, et c’est le tir qu’on marque, le seul tir cadré. Ce n’est pas assez. On doit être capable de mettre plus d’animation derrière. Ok, on fait tourner le ballon, mais on n’est pas dangereux et ça, c’est la difficulté de voir en face, deux attaquants qui bougent, qui nous ont fait mal. C’était la différence entre les deux équipes. Une qui a un football plus direct, qui s’est créé des occasions, et nous notre prestation était insuffisante aujourd’hui."

On a pourtant cru que le Standard avait fait le plus difficile en ouvrant le score : "Après avoir marqué ce but, c’est le moment où on doit tuer le match, où on doit sortir et jouer beaucoup plus vers l’avant. Je pense qu’on a permis à Saint-Trond de revenir dans le jeu après le 1-0. Et en deuxième mi-temps on a vu un autre visage du Standard, moins conquérant, moins près dans les duels et en profondeur on a vu des joueurs de Saint-Trond qui nous ont fait beaucoup plus mal."

Le Standard doit marquer plus et plus facilement s’il veut remporter des matches : "Le Standard éprouve beaucoup de difficultés à se créer des occasions, à être efficace, à amener le danger dans la surface adverse. On l’a vu aujourd’hui et on l’avait déjà vu à Seraing où on était encore plus en difficultés. Je pense que dans le jeu on doit être capable de plus garder le ballon sur des longs ballons, de permettre à l’équipe de sortir un peu plus. On a eu du mal. Et ce qu’on a montré, surtout en deuxième mi-temps, c’était insuffisant. Il faut faire beaucoup plus que ce qu’on a montré aujourd’hui."

Le public du Standard est déçu et commence à se faire entendre de plus en plus fort : "C’est normal. Ce public doit être déçu de ce qu’il voit sur le terrain. C’est insuffisant dans le jeu, surtout dans la partie offensive quand vous avez un adversaire qui se crée beaucoup plus d’occasions que vous à domicile. Il faut faire plus. Dans les combinaisons, dans la gestion du jeu dans la partie adverse. Aujourd’hui, on a failli dans ce sens-là."

Il va falloir rapidement remobiliser les troupes, avec une rencontre à Malines vendredi prochain : "Oui, parce que c’est une défaite qui fait mal. Il fallait prendre ces points qui étaient nécessaires pour rester avec le bloc d’équipes au classement. On ne l’a pas fait parce qu’en deuxième mi-temps on était moins constant. Il n’y a pas le choix, il faut aller faire beaucoup beaucoup plus à Malines."