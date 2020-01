Standard-Malines pour ouvrir le bal des "années 20" (Live audio et commenté 20h30)

>>Suivez le match en direct radio sur Vivacité

La première journée de championnat de l'année 2020, la 22e journée de Jupiler Pro League débute ce vendredi par Malines-Standard. Une journée qui verra notamment le 'topper' entre Anderlecht et le Club de Bruges dimanche au Lotto Park mais aussi Eupen-Charleroi ce samedi.

Ce soir, le 'Kavé' (6e, 34 points) reçoit le Standard qui le précède d'une place, avec 1 point de plus au classement. Les Rouches espèrent se relancer en 2020 après un mois de décembre compliqué marqué par les éliminations en Coupe de Belgique et en Europa League et un 0/6 pour finir l'année.

Renaud Emond parti à Nantes, on sera attentif à l'animation offensive du côté des Liégeois et au choix posé par Michel Preud'homme en pointe de l'attaque.