Standard - Malines : 0-1, Schoofs ouvre le score d'un coup franc magistral (LIVE)

Dernière rencontre de cette 15ème journée de Pro League et non des moindres : une confrontation entre le Standard et Malines. Défaits la semaine dernière face à Gand (3-1), les Liégeois doivent réagir, sous peine de voir la meute de poursuivants revenir à la charge.

Habitués aux résultats en dents de scie depuis quelques semaines - ils n'ont plus enchaîné deux victoires en championnat depuis fin septembre - les Rouches disputeront cette rencontre face à Malines trois jours seulement après l'important duel face à Francfort en Europa League.

En face, Malines semble bien décidé à profiter des éventuelles jambes lourdes des Liégeois pour réaliser un coup à Sclessin. En embuscade à la quatrième place, à trois points seulement du Standard, le KaVé veut effacer les deux derniers faux-pas (un bilan de 1/6 sur les deux derniers matches) et revenir à hauteur de leur adversaire du jour. Standard ou Malines, qui sortira vainqueur de ce duel du haut du tableau ? Les jeux sont ouverts.