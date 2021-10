C’est assurément une mauvaise nouvelle (une de plus) pour Luka Elsner… Après avoir perdu deux points face à OHL, le nouvel entraîneur du Standard sera privé d’un de ses joueurs clés et cela pour une période de longue durée.

Absence préjudiciable

Selim Amallah s’est en effet blessé lors du dernier match face à Louvain. Le milieu de terrain marocain ne s’est pas entraîné cette semaine et a subi des examens médicaux. Le diagnostic est désormais connu et il est plutôt lourd puisque le joueur le plus décisif du noyau souffre d’une rupture du long adducteur. Cette déchirure devrait l’éloigner des terrains pour une période de quatre à six semaines. Ce qui signifie que Selim Amallah loupera au minimum les matches au Cercle de Bruges, contre Courtrai, au Club de Bruges et certainement conte l’AS Eupen ainsi que les deux rencontres internationales prévues avec l’équipe du Maroc au Soudan et face à la Guinée.

Un forfait dont se serait bien passé Luka Elsner : " C’est une vraie tuile pour le Standard. L’absence de Selim Amallah est évidemment préjudiciable, notamment en terme de créativité. Nous n’avons pas beaucoup de possibilités de rechange sur les postes extérieurs, ni de joueurs avec un tel potentiel créatif dans les trente derniers mètres. Selim est un joueur très complet, réputé pour la qualité de ses passes mais c’est aussi un très bon finisseur. C’est donc un coup dur pour l’équipe même si je sais que nous ne devons pas être offensivement dépendants d’un seul joueur mais certes sa présence sur le terrain facilite la fluidité des échanges et également la construction de notre jeu offensif. A nous de trouver la meilleure solution pour compenser son absence ".

Laifis, Cimirot et Bokadi toujours indisponibles

Selim Amallah n’est toutefois pas le seul Standardman indisponible actuellement. Trois autres joueurs cadres sont toujours sur le flanc comme le regrette Luka Elsner. " Kostas Laifis n’a toujours pas repris le chemin des entraînements. L’évolution de sa blessure au quadriceps n’est pas encore probante. Il ressent toujours une douleur à sa cicatrice et il faudra donc encore se montrer un peu patient pour revoir notre défenseur participer aux entraînements et puis . De son côté, Gojko Cimirot, blessé au mollet, a pu s'entraîner cette semaine, en partie avec le groupe et en partie de manière individuelle. Il y a donc une amélioration mais ce match au Cercle arrive un peu trop tôt pour lui."

"Quant à Merveille Bokadi, il est sur le bon chemin. Il a même joué plus de 60 minutes avec les U21 à Genk et ça s’est plutôt bien passé. Les sensations étaient assez bonnes et on constate donc une bonne évolution. Il a repris normalement les entraînements mais il n’est pas encore prêt à débuter une rencontre. Il pourrait peut-être nous aider si on a besoin de lui en fin de match mais la décision n’est pas facile à prendre. Je ne sais encore dire si son corps est prêt à 100% pour la compétition. En tout cas, le bout du tunnel est proche pour Merveille. A moi de prendre la bonne décision le concernant mais je ne vais certainement pas brûler les étapes ".

Une chose est claire, avec ses qualités athlétiques, le retour de l’international congolais ne sera certainement pas du luxe pour Luka Elsner. En attendant, le Franco-Slovène devra combiner avec toutes ces absences ce samedi au Cercle de Bruges. Un match où le Standard n'aura pourtant plus droit à l'erreur.