Standard : les Ultras Infernos maintiennent la pression et s’en prennent au "fossoyeur" Venanzi

Le Standard est au cœur d’une crise depuis plusieurs semaines déjà, et la colère des supporters gronde de plus en plus. Pas convaincus par ce qu’ils voient sur le terrain, ils le sont encore moins par ce qu’il se passe en coulisses. Alors qu’ils ont relativement épargné la direction dans leurs réclamations ces dernières années, il semble que cette ère de "clémence" soit révolue.

Après les incidents lors du choc wallon, les supporters se sont exprimés à coups de messages autour du stade à Sclessin ce mercredi alors que la rencontre face au Beerschot a été reportée.

Les Ultras Infernos s’en prennent ouvertement à Bruno Venanzi, le président du club, et Alexandre Grosjean, CEO. "Contrairement à votre incompétence, notre patience a ses limites" ou encore "Attendu comme un sauveur, aujourd’hui un fossoyeur" à l’intention de Venanzi. Grosjean en prend également pour son grade : "Le bal est terminé, dégage !". "Sanctionner c’est bien, assumer c’est mieux !".

La victoire renversante face à l’Antwerp n’a rien changé à la détermination d’une partie des supporters des Rouches. Ils ne croient plus en la structure en place, et comptent bien le faire savoir !

Le Standard est actuellement dixième du classement de Pro League, non loin de la huitième place, son objectif cette saison.