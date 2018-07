Standard-La Gantoise : Une première au parfum de retrouvailles (LIVE 20h30)

Le Standard reçoit La Gantoise pour l'ouverture du championnat de Belgique version 2018-2019. Ce match sera évidemment particulier pour Michel Preud'homme qui va s'installer sur le banc "rouche" de Sclessin pour la première fois depuis dix ans.



Après Bruges en Supercoupe, MPH affronte Gand, un autre club qu'il a dirigé et où il a garni la vitrine à trophées. Le début de saison de l'ancien gardien est décidément placé sous les signes des retrouvailles. Mais la plus intense de toute sera certainement celle avec le public de Sclessin, qui l'attend comme le messie. La dernière fois que Preud'homme avait coaché son Standard à domicile, c'était le 3 mai 2008. 3737 jours exactement selon le décompte de nos confrères de SudPresse.



La préparation ne s'est pas déroulée de manière idéale avec seulement deux victoires (contre Tubize et Sprimont) en huit rencontres. Elle s'est clôturée par une défaite le week-end passé en Supercoupe à Bruges (2-1). En face, il y aura une équipe gantoise ambitieuse. Les Buffalos d'Yves Vanderhaeghe espèrent faire mieux cette saison que la 4e place obtenue en mai dernier, c'est dire.