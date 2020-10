Standard : Jackson Muleka, victime d'une déchirure, absent entre 4 et 6 semaines

Saint-Trond - Standard : le résumé (2-0) - Pro League - journée 10 - 25/10/2020 Malmené par le Coronavirus et orphelin de six joueurs (dont Raskin et Lestienne), le Standard s’est incliné 2-0 sur le synthétique Saint-Trond, antre qui ne lui sourit décidément pas. Alors qu’ils ne se sont plus imposés en terres flandriennes depuis 2007, des Rouches peu inspirés ce dimanche, ont à nouveau courbé l’échine, battus par des Trudonnaires ultra-réalistes, qui ont su exploiter les lacunes défensives des hommes de Montanier.