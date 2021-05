Jeudi, à 16H00, le Standard poursuit son aventure en play-offs 2. Les Rouches, qui peuvent à nouveau compter sur les services d'Hugo Siquet, accueillent le FC Malines.

"Je me sens bien. J'ai été blessé deux semaines, c'est beaucoup pour un joueur de foot. Je m'entraine à nouveau sans douleur, je suis à 100%. La finale de Coupe de Belgique est oubliée, il faut savoir passer à autre chose. C'était un moment difficile à vivre, mais je me suis ressourcé auprès des miens. Il est impossible de changer le passé donc on doit regarder devant nous. Quand on revient à l'entrainement, on doit juste se taire et travailler encore plus. C'est très important d'être constant dans une équipe. J'essaie de montrer mon meilleur niveau et de belles choses dans chaque match. Mbaye Leye tient des propos élogieux à mon égard, ça me fait plaisir. Dès qu'il est arrivé, j'ai senti que j'avais sa confiance. Je pense que je lui rends bien. Le Standard fait confiance aux jeunes, mais les leaders du groupe plus expérimentés restent bien présents et nous aident. Voir des jeunes arriver dans l'équipe, ça transcende les joueurs", a expliqué le défenseur belge.

Le droitier n'a que 18 ans, les évènements s'enchainent à une belle vitesse pour lui. "Ca va très vite, mais j'essaie de profiter un maximum. Il y a eu les premières sélections, les titularisations, je commence à m'imposer dans l'équipe puis il y a l'équipe nationale U21. J'essaie de grandir et d'aller le plus loin possible. Je ne me fixe pas des points à améliorer car l'amélioration doit être générale je pense. On parle beaucoup de mes centres : moi, je sais qu'ils ne sont pas encore aussi parfaits qu'ils pourraient l'être. Si je varie encore plus, je vais pouvoir apporter encore plus de danger devant le but adverse. Par manque d'expérience, je ressentais peut-être un peu de fatigue en fin de match parfois. Je dois doser mes efforts", a ensuite analysé Siquet.