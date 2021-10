Alexandre Grosjean s'est exprimé devant les caméras de la RTBF samedi soir après le partage 1-1 du Standard de Liège face à Courtrai. Le CEO du Standard est venu mettre les points sur les 'i' concernant plusieurs dossiers chauds au sein du club liégeois. Il a notamment mis au clair la position du Standard suite aux déclarations dans la presse de François Fornieri ce samedi. En matinée, sur Twitter, les Rouches avaient accusé l'homme d'affaire liégeois de tenir un double discours et de faire preuve d’opportunisme. Une position qu'Alexandre Grosjean a confirmé au micro de Vincent Langendries. "Aujourd'hui la situation du Standard est délicate à tous les niveaux. On a donc besoin de nos supporters et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'ils répondent présents. Voir des interviews où l'on sent qu'il y a des manœuvres de déstabilisation du Standard, ça c'est dérangeant. Ce n'est pas comme ça qu'on soutiendra le Standard. En voyant ce genre de manœuvres, on peut légitimement se poser la question "s'agit-il vraiment là de supporters qui s'expriment de la sorte pour aider le club?" Si vous voulez aider le club, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut s'exprimer", a déclaré Grosjean, ajoutant ensuite que l'arrivée potentielle de Fornieri au Standard "n'était pas à l'ordre du jour".

Dans le presse d’aujourd’hui, François Fornieri : « mon club favori », « supporter » …

Ha bon ??? ????

Pourtant il y a à peine 4 ans : https://t.co/G5XuV3Af1U

« …je ne suis pas supporter d’une équipe en particulier. »

#opportunisme #doublediscours — Standard de Liège (@Standard_RSCL) October 30, 2021

Grosjean : "Bruno Venanzi me rassure sur une augmentation de capital"

2 images Alexandre Grosjean et Bruno Venanzi © Tous droits réservés

Avant de répondre à la polémique Fornieri, Grosjean avait appelé toute la communauté du Standard à se serrer les coudes en cette période difficile pour le club. "On a des difficultés sportives et on a des difficultés financières inhérentes notamment à la crise du Covid et à d'autres éléments. Bruno Venanzi est en recherche de partenaires et d'investisseurs. Tous ces éléments-là, mis bout à bout, font qu'on doit mener de front plusieurs dossiers", rappelle Grosjean, appelant les supporters à la patience malgré un énervement légitime. ►►► À lire aussi : La Tribune - Marc Delire : "Venanzi n’a pas les moyens pour gérer un club comme le Standard" "Je comprends le ressenti des supporters. C'est extrêmement compliqué pour eux de continuer à soutenir leur équipe. Je les remercie donc d'être présents comme aujourd'hui par exemple. Les calicots sont des messages qui sont parfois difficiles à lire ou recevoir. Mais on doit assumer en tant que direction du Standard, un club qui a une histoire importante dont les supporters font partie. Je défendrai toujours la position des supporters à cet égard-là." Ferme dans ses déclarations, le Directeur Général du Standard a ensuite tenté de rassurer les supporters sur la situation économique du club. Sans donner de détails. "Je peux confirmer que Bruno Venanzi avance sur plusieurs dossiers en même temps. Il est serein et il me rassure sur une augmentation de capital qui pourra se faire au travers d'un partenariat futur. Je ne peux pas en dire plus à l'heure actuelle. C'est un dossier qui suit son cours." ►►► À lire aussi : Bruno Venanzi prêt à vendre une partie du Standard ?

La direction du Standard garde pleine confiance en Luka Elsner

2 images Alexandre Grosjean et Luka Elsner lors de la présentation du coach slovène © Tous droits réservés

Le troisième partage consécutif de Luka Elsner sur le banc du Standard n'a évidemment pas ravivé l'enthousiasme en bord de Meuse. La direction du Standard, représentée ici par Alexandre Grosjean, veut tout de même voir du positif dans ce contexte compliqué. "Trois partages, c'est largement insuffisant pour le Standard de Liège. C'est clair qu'on veut des meilleurs résultats mais je note quand même qu'il y a une autre dynamique. Tout au long de la semaine, on sent vraiment que cette dynamique est en train de s'installer. On travaille dur. On doit prendre nos responsabilités. Tous et à tous les étages du club. C'est ce qu'on fait et je peux m'en réjouir. J'ai vu ici un match qui a montré quand même qu'on avait finalement concédé que deux occasions et sur une de ces deux occasions on a pris un but. J'ai vu après une bonne réaction du Standard et donc ça c'est plutôt encourageant." ►►► À lire aussi : Luka Elsner sur son transfert au Standard : "Un mercenaire ? Je suis parti dans un des plus grands clubs de Belgique, pas en Chine" "Luka et son staff travaillent d'arrache-pied et les joueurs sont bien concernés", a ajouté Grosjean. Celui-ci s'est par ailleurs dit "totalement serein" par rapport à la procédure judiciaire engagée contre le Standard à propos du passage de Luka Elsner de Courtrai au Standard.