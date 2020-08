Duel d'invaincus ce dimanche à Sclessin entre le Standard de Liège et le Racing Genk. Sous la houlette de leur nouvel entraîneur Philippe Montanier, les Rouches sont bien partis en ce début de championnat avec deux victoires en deux matches.

En plus de la lourde tâche d'enchaîner une troisième victoire consécutive pour suivre le rythme du Sporting de Charleroi, les Liégeois devront pallier les absences de Zinho Vanheusden (qui purge son dernier match de suspension) et de Samuel Bastien, blessé aux ischio-jambiers et absent 6 à 8 semaines.

Gojko Cimirot remplace dans le onze de départ l'homme en forme chez les Liégeois depuis le début de saison, alors qu'Aleksandar Boljevic est lui titularisé aux dépens d'Eden Shamir.

Le Racing Genk, 4 points sur 6, sort quant à lui d'un partage contre Louvain et d'une victoire face à Zulte Waregem. Les Limbourgeois espèrent garder leur invincibilité et poursuivre leur début de saison sur un note positive.