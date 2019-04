La 5e des dix journées des POI débute ce vendredi soir à Liège où le Standard reçoit le leader Genk (20h30). Un match à suivre en direct audio et commenté. > Le match en direct vidéo

Les compositions: Mpoku en pointe

Comme face à Anderlecht, MPH aligne une équipe sans "9" de formation. Mpoku occupe le poste. Emond, émoussé physiquement, n'est pas sur le banc alors que Sa (mollet) et Oularé (tibia) sont blessés. Le coach liégeois récupère Vanheusden (retour de suspension) pour la venue du leader et le replace en défense. Bokadi sort donc logiquement du onze.



A Genk, Philippe Clement a le choix. Son noyau affiche presque complet, seuls Ingvartsen, Piotrowski et Borges manquent à l'appel. Il reconduit le onze qui a pris la mesure du FC Bruges le week-end dernier.



Standard : Ochoa, Fai, Vanheusden, Kosanovic, Laifis, Marin, Cimirot, Carcela, Halilovic, Djenepo, Mpoku



Genk : Vukovic, Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen, Ito, Heynen, Berge, Malinovskyi, Trossard, Samatta



Arbitre : Brian Van Driessche