Standard-Gand: Vanheusden titulaire (Live commenté à 20h30)

Ce samedi, le Standard de Liège reçoit La Gantoise dans une rencontre importante dans la course à l'Europe... et au titre. Les Liégeois, derniers des Play-Offs 1, auront à cœur de renouer avec la victoire après leur défaite subie à Genk (1-0). Du côté gantois, Yves Vanderhaeghe et ses hommes souhaitent profiter de la rencontre opposant Anderlecht et le Club de Bruges ce dimanche.

Il s'agit peut-être du moment charnière pour le Standard dans ces Play-Offs. Avec deux matches à domicile dans les 5 jours à venir, les hommes de Ricardo Sa Pinto doivent se ressaisir s'ils veulent mener la bataille pour l'Europe jusqu'au bout. Leur première mission sera de remporter la mise face à la meilleure équipe du moment, La Gantoise.

Auteur d'un 6/6 impressionnant face à Anderlecht et au Club de Bruges, les Flandriens veulent poursuivre sur leur lancée et distancer ainsi leurs adversaires du jour. En cas de victoire, Gand reviendrait à 3 petites unités de son rival brugeois.