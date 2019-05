Standard-FC Bruges : Les compos sont connues, MPH doit encore « bricoler » (Live commenté et audio 20h30)

Le Standard reçoit le Club Bruges ce jeudi dans le cadre de la neuvième journée de Playoffs 1. Les deux clubs auront la pression pour des raisons différentes ce soir. Le Club de Bruges veut conserver ses espoirs de titre et pour cela il doit réussir un meilleur résultat que Genk à Anderlecht. Le contexte semble plutôt lui être favorable au moment où le Standard reste sur quatre défaites consécutives et une claque 4-0 contre Bruges lors de leur dernier affrontement. Mais les Rouches veulent accrocher la troisième place pour tenter de sauver leur campagne de PO1 compliquée mais aussi peut-être pour jouer un rôle dans la course au titre? Réponse à 20h30 en direct commenté et en radio sur Vivacité.