Standard-FC Bruges : Clement et Vanheusden unanimes, "il n'y avait pas penalty de Rits"

Un but annulé, deux penalties accordés, l’arbitrage de la rencontre Standard-FC Bruges (1-1) alimente les discussions d’après match. Mais c’est surtout la faute de main sanctionnée en toute fin de partie par Monsieur Laforge qui focalise l’attention.



Contrairement à l’habitude, les deux camps sont unanimes : il n’y avait pas de raison de siffler le contact entre le ballon et le bras de Mats Rits.

►►► À lire aussi : Montanier : "On se rapproche du niveau de Bruges avec une jeune équipe"

"Je ne peux pas expliquer à mes joueurs pourquoi on a sifflé penalty sur cette phase. J’ai revu les images. J’espère que quelqu’un peut le faire. Je ne comprends pas", glisse Philippe Clement, coach du FC Bruges, au micro d’Eleven.



Autre couleur, même étonnement chez Zinho Vanheusden. "Pour moi, il n’y a pas penalty. Je pensais que la règle était que si cela touchait d’abord le corps, il n’y avait pas penalty. Ce n’est pas ça ? Qui connaît encore les règles ?", s’interroge le capitaine du Standard, au micro d’Eleven.



"L’assistant m’a dit aussi que ce n’était pas penalty à la fin du match. Quand il y a un doute, il faut attendre le VAR", ajoute Clement. Et Simon Mignolet, le portier du FCB, d’embrayer. "Pourquoi tu te compliques la vie ? Il y a un VAR. Laisse le décider. S’il dit que c’est penalty personne ne dira rien. En tant que gardien parfois, je dribble devant mon but mais je sais qu’il y a un risque. Si tu es arbitre, ton boulot est plus facile avec le VAR et ton assistant qui peuvent t'aider à prendre ta décision".



Cette polémique ne doit pas occulter le reste de la rencontre et le spectacle proposé. "Les deux équipes voulaient gagner, il y avait beaucoup d’intensité et de duels. Et de temps en temps du bon foot des deux côtés. Tu vois la patte de l’entraîneur sur cette équipe du Standard. C’est une des équipes qui va nous challenger pour le titre", prédit Clement.



"On a mérité d’égaliser. Il faut aussi féliciter l’équipe pour la grinta et pas seulement parler de l’arbitrage. Avec le caractère que l’on a montré, on peut aller loin", assure de son côté Vanheusden.