Standard – Eupen : Arnaud Bodart, buteur, offre un partage inespéré aux Liégeois dans les arrêts de jeu (2-2)

Arnaud Bodart arrache le partage dans les arrêts de jeu pour le Standard face à Eupen - © JOHN THYS - BELGA

Le gardien de but, Arnaud Bodart, marque et permet au Standard de prendre un point face à Eupen -... Gavory donne le coup franc de la dernière chance et trouve Fai en seconde zone. Fai délivre à son tour un centre-tir que Bodart parvient à dévier au fond des filets eupenois. C'est 2-2.