Standard – Eupen : Agbadou, auteur d’un geste insensé, réalise un CSC aberrant (vidéo) - Pro... C’était noël avant l’heure à Sclessin ce samedi soir ! Alors que le Standard ne l’avait plus emporté en championnat depuis le… 12 septembre dernier (0-1 à Seraing), le malheureux Emmanuel Agbadou a offert la victoire aux Liégeois en marquant dans son propre but. En toute fin de première période (45+3'), alors que les deux équipes sont sur le point de rentrer aux vestiaires, Agbadou fait basculer la rencontre. Sur un centre de Merveille Bokadi, le défenseur central des Pandas tente de remiser à son gardien Abdul Nurudeen mais manque de chance, le ballon tape sur son épaule avant de rentrer dans son propre but. Interviewé par notre journaliste Vincent Langendries à la fin de la partie, l’Ivoirien était évidemment déçu : "Ça arrive… malheureusement ça tombe sur moi. Ce sont des erreurs qui font grandir. On a tout donné mais ça ne nous a pas souri aujourd’hui".